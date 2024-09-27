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Медведев — о мячах в Пекине: невозможно сделать виннер, если ты не Синнер или Алькарас

Медведев — о мячах в Пекине: невозможно сделать виннер, если ты не Синнер или Алькарас
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление на старте турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), раскритиковав мячи, используемые на турнире.

«Да, это был тяжёлый матч. Играть здесь непросто. Мячи… Мне кажется, что с каждой неделей, которую мы проводим в туре, они не могут быть медленнее. При этом с каждой неделей они, по крайней мере, становятся всё медленнее. Они становятся просто огромными. После двух геймов невозможно сделать виннер, если ты не имеешь такие сильные руки, как у Синнера, Алькараса, может быть, у Григора Димитрова», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В первом круге турнира в Пекине Даниил Медведев обыграл французского теннисиста Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:4. В следующем круге россиянин встретится с французом Адрианом Маннарино.

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