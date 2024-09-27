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Даниил Медведев — о двойных ошибках: даже в самые успешные годы я всё равно их допускал

Даниил Медведев — о двойных ошибках: даже в самые успешные годы я всё равно их допускал
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что сейчас работает над подачей, а также заявил, что количество двойных ошибок у теннисистов зависит от качества мячей на турнирах.

«Даже если вспомнить мои самые успешные годы – 2020-й и 2021-й, я всё равно допускал двойные ошибки, рискуя или теряя концентрацию при счёте 40:0. Самое важное – это не общее количество ошибок, а то, сколько их приходится на брейк-пойнты и самые важные моменты. Сейчас я много работаю над своей подачей. Она становится всё лучше и лучше, однако, на мой взгляд, за последние два-три года мячи в теннисе стали хуже, и играть с ними стало труднее, труднее подавать, труднее проводить розыгрыши, труднее выигрывать очки. По моему мнению, количество двойных сильно зависит от этого, и поэтому, думаю, многие теннисисты сейчас допускают больше ошибок», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В первом круге категории ATP-500 в Пекине (Китай) Даниил Медведев обыграл французского теннисиста Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:4.

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