«Если он выдаст матч года, то может обыграть». Медведев — о предстоящей игре с Маннарино

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче второго круга с французским теннисистом Адрианом Маннарино на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Однажды я победил Адриано на харде. Не помню, на каком турнире проиграл Маннарино на этом покрытии. Адриан является сложным соперником. Этот год выдался для него немного хуже, чем предыдущие, но он всегда опасен. Вот почему теннис Маннарино такой коварный. У противника может сложиться неудачный год. Но если Адриан выдаст матч года, то он может обыграть вас.

Предстоящее сражение будет немного похоже на поединок с Гаэлем. Мне нужно быть готовым физически и морально, выработать тактику с самого начала матча, постараться её использовать. Надеюсь, что смогу победить Маннарино", — сказал Медведев на пресс-конференции.

Счёт личных встреч теннисистов на харде — 1-1. Даниил оказался сильнее на турнире в Майами в 2019 году, а Адриан обыграл россиянина в Монреале в 2017 году.