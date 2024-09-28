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«Доволен не всем. У меня нет титулов». Медведев оценил свои выступления в сезоне

«Доволен не всем. У меня нет титулов». Медведев оценил свои выступления в сезоне
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев оценил свои выступления в этом сезоне и рассказал, остался ли доволен результатами.

«Конечно, в этом году доволен не всем. У меня нет титулов в нынешнем сезоне. Поэтому, конечно, хотелось бы достичь чего-то большего. Но были как взлёты, так и падения. Были как хорошие моменты, так и плохие. Всё это является опытом. В целом мне нравится жизнь в туре. Мне нравится играть в теннис. Так что, что бы ни случилось, всё к лучшему.

Впереди меня ждут ещё несколько турниров. Если мне удастся хорошо сыграть на них, тогда могу сказать, что сезон получился успешным. Но это зависит от моих выступлений на заключительных соревнованиях в 2024 году, ведь, как я уже сказал, у меня были как взлёты, так и падения. Не сказал бы, что всё потрясающе. Не сказал бы, что всё совсем плохо. Сейчас я нахожусь на четвёртой строчке в Гонке на Итоговый чемпионат ATP. С нетерпением жду, что смогу сказать после своего последнего матча в Турине", — сказал Медведев на пресс-конференции.

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