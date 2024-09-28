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Дарья Касаткина — Яна Фетт: россиянка легко выиграла первый сет в матче WTA-1000 в Пекине

Дарья Касаткина — Яна Фетт: россиянка легко выиграла первый сет в матче WTA-1000 в Пекине
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В эти минуты на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине проходит матч второго круга между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (девятый посев на турнире) и 118-й в мировом рейтинге Яной Фетт из Хорватии.

Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 06:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Яна Фетт
Хорватия
Яна Фетт
Я. Фетт

Первая партия матча осталась за Касаткиной со счётом 6:1.

Продолжительность сета составила 36 минут. Российская теннисистка стартовала с брейка, однако тут же отдала в ответ свою подачу. После этого Касаткина выиграла пять геймов подряд, оформив до конца партии ещё три брейка.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине победительница этого матча сыграет с сильнейшей в противостоянии 59-й ракетки мира Марии-Камилы Осорио-Серрано из Колумбии и 43-й в рейтинге американки Аманды Анисимовой.

Календарь WTA-1000 в Пекине
Турнирная сетка WTA-1000 в Пекине
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