Янник Синнер — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 9:00

Сегодня, 28 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся 69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и первый номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии. Встреча начнётся не ранее 9:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роман Сафиуллин в первом круге переиграл 233-го в мировой классификации Стэна Вавринку из Швейцарии — 6:3, 6:4. Янник Синнер на этой стадии обыграл в трёх партиях 28-ю ракетку мира чилийца Николаса Харри — 4:6, 6:3, 6:1.

Призовой фонд хардового турнира ATP-500 в Пекине составляет $ 3 720 165.