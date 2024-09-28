Янник Синнер — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 9:00
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Сегодня, 28 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся 69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и первый номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии. Встреча начнётся не ранее 9:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 09:25 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Роман Сафиуллин в первом круге переиграл 233-го в мировой классификации Стэна Вавринку из Швейцарии — 6:3, 6:4. Янник Синнер на этой стадии обыграл в трёх партиях 28-ю ракетку мира чилийца Николаса Харри — 4:6, 6:3, 6:1.
Призовой фонд хардового турнира ATP-500 в Пекине составляет $ 3 720 165.
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