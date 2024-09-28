Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине, отдав Яне Фетт три гейма

В ночь с 27 на 28 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч второго круга между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (девятый посев на турнире) и 118-й в мировом рейтинге Яной Фетт из Хорватии. Касаткина одержала уверенную победу в двух партиях — 6:1, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Касаткина два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Фетт не выполнила ни одного эйса при семи двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине Касаткина сыграет с победительницей матча между 59-й ракеткой мира Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии и 43-й в мировом рейтинге американкой Амандой Анисимовой.
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