Томми Пол уступил Томашу Махачу во втором круге турнира ATP-500 в Токио

В ночь с 27 на 28 сентября мск на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в японском Токио завершился матч второго круга между 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом (пятый посев на турнире) и 34-м в мировом рейтинге Томашем Махачем из Чехии. Победу в трёх сетах одержал Махач — 2:6, 6:3, 7:6 (7:4).
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Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Пол пять раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. Махач выполнил четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграл за матч три брейк-пойнта из 10 заработанных.
В четвертьфинале турнира ATP-500 в Токио Томаш Махач встретится с победителем матча между 79-й ракеткой мира австралийцем Кристофером О'Коннеллом и 49-м в мировом рейтинге американцем Алексом Михельсеном.
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