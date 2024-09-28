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Томми Пол — Томаш Махач, результат матча 28 сентября 2024, счет 1:2 (6:2, 3:6, 6:7), 2-й круг ATP-500 в Токио

Томми Пол уступил Томашу Махачу во втором круге турнира ATP-500 в Токио
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В ночь с 27 на 28 сентября мск на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в японском Токио завершился матч второго круга между 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом (пятый посев на турнире) и 34-м в мировом рейтинге Томашем Махачем из Чехии. Победу в трёх сетах одержал Махач — 2:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Токио (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 05:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 4
2 		6 7 7
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Пол пять раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. Махач выполнил четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграл за матч три брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвертьфинале турнира ATP-500 в Токио Томаш Махач встретится с победителем матча между 79-й ракеткой мира австралийцем Кристофером О'Коннеллом и 49-м в мировом рейтинге американцем Алексом Михельсеном.

Календарь ATP-500 в Токио
Турнирная сетка ATP-500 в Токио
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