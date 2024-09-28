Павел Котов проиграл Флавио Коболли во втором круге турнира ATP-500 в Пекине

В ночь с 27 на 28 сентября мск на мужском турнире категории ATP-500 в Пекине завершился матч второго круга между 63-й ракеткой мира российским теннисистом Павлом Котовым и 32-м номером мирового рейтинга итальянцем Флавио Коболли. Победа в двух партиях осталась за Коболли — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Котов два раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. Коболли выполнил три эйса при двух двойных ошибках и выиграл за матч три брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге турнира ATP-500 в Пекине Коболли встретится с победителем матча между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (третий посев на турнире) и 44-м в мировом рейтинге французом Адрианом Маннарино.