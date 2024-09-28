Людмила Самсонова проиграла Кристине Букше во втором круге «тысячника» в Пекине

В ночь с 27 на 28 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч второго круга между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (11-й посев на турнире) и 79-й в мировом рейтинге Кристиной Букшей из Испании. Победа в трёх сетах досталась Букше — 6:1, 4:6, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Букша выполнила пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине Кристина Букша сыграет с победительницей матча между 55-й ракеткой мира Элизабеттой Коччаретто из Италии и 29-й в мировом рейтинге Элисе Мертенс из Бельгии.
- 28 сентября 2024
-
08:34
-
08:19
-
07:48
-
07:28
-
07:23
-
07:00
-
06:44
-
00:53
-
00:29
- 27 сентября 2024
-
23:26
-
23:20
-
22:53
-
22:50
-
22:30
-
22:12
-
21:42
-
21:00
-
20:40
-
19:20
-
18:56
-
18:46
-
18:25
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:40
-
17:31
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:08
-
16:00
-
15:31
-
15:30