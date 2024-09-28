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Людмила Самсонова — Кристина Букша, результат матча 28 сентября 2024, счет 1:2 (1:6, 6:4, 4:6), 2-й круг WTA-1000 в Пекине

Людмила Самсонова проиграла Кристине Букше во втором круге «тысячника» в Пекине
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В ночь с 27 на 28 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч второго круга между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (11-й посев на турнире) и 79-й в мировом рейтинге Кристиной Букшей из Испании. Победа в трёх сетах досталась Букше — 6:1, 4:6, 6:4.

Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 06:05 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Букша выполнила пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине Кристина Букша сыграет с победительницей матча между 55-й ракеткой мира Элизабеттой Коччаретто из Италии и 29-й в мировом рейтинге Элисе Мертенс из Бельгии.

Календарь WTA-1000 в Пекине
Турнирная сетка WTA-1000 в Пекине
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