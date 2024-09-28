Людмила Самсонова проиграла Кристине Букше во втором круге «тысячника» в Пекине

В ночь с 27 на 28 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч второго круга между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (11-й посев на турнире) и 79-й в мировом рейтинге Кристиной Букшей из Испании. Победа в трёх сетах досталась Букше — 6:1, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Букша выполнила пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине Кристина Букша сыграет с победительницей матча между 55-й ракеткой мира Элизабеттой Коччаретто из Италии и 29-й в мировом рейтинге Элисе Мертенс из Бельгии.