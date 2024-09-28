Жасмин Паолини одолела Клару Таусон и вышла в третий круг WTA-1000 в Пекине

В ночь с 27 на 28 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч второго круга между пятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини (третий посев на турнире) и 72-й в мировом рейтинге Кларой Таусон из Дании. Волевую победу в трёх сетах одержала Паолини — 1:6, 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Паолини три раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Таусон выполнила семь эйсов при одной двойной ошибке и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине Паолини сыграет с победительницей матча между 63-й ракеткой мира Моюкой Учижимой из Японии и 45-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши.