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Жасмин Паолини — Клара Таусон, результат матча 28 сентября 2024, счет 2:1 (1:6, 7:5, 6:4), 2-й круг WTA-1000 в Пекине

Жасмин Паолини одолела Клару Таусон и вышла в третий круг WTA-1000 в Пекине
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В ночь с 27 на 28 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч второго круга между пятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини (третий посев на турнире) и 72-й в мировом рейтинге Кларой Таусон из Дании. Волевую победу в трёх сетах одержала Паолини — 1:6, 7:5, 6:4.

Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 06:10 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 6
6 		5 4
         
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Паолини три раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Таусон выполнила семь эйсов при одной двойной ошибке и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине Паолини сыграет с победительницей матча между 63-й ракеткой мира Моюкой Учижимой из Японии и 45-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши.

Календарь WTA-1000 в Пекине
Турнирная сетка WTA-1000 в Пекине
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