Мирра Андреева — Ирина Бегу: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Пекине

Сегодня, 28 сентября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Румынии Ирина Бегу (103-я в мировом рейтинге). Встреча начнётся не ранее 11:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андреева и Бегу проведут между собой первую встречу на турнирах уровня WTA.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек, не выступающая в Пекине в этом году «по личным причинам».