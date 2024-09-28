Мирра Андреева — Ирина Бегу: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Пекине
Поделиться
Сегодня, 28 сентября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Румынии Ирина Бегу (103-я в мировом рейтинге). Встреча начнётся не ранее 11:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 11:45 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Ирина Бегу
И. Бегу
Андреева и Бегу проведут между собой первую встречу на турнирах уровня WTA.
Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек, не выступающая в Пекине в этом году «по личным причинам».
Комментарии
- 28 сентября 2024
-
09:30
-
08:34
-
08:19
-
07:48
-
07:28
-
07:23
-
07:00
-
06:44
-
00:53
-
00:29
- 27 сентября 2024
-
23:26
-
23:20
-
22:53
-
22:50
-
22:30
-
22:12
-
21:42
-
21:00
-
20:40
-
19:20
-
18:56
-
18:46
-
18:25
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:40
-
17:31
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:08
-
16:00
-
15:31