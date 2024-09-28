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Мирра Андреева — Ирина Бегу: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Пекине

Мирра Андреева — Ирина Бегу: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Пекине
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Сегодня, 28 сентября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Румынии Ирина Бегу (103-я в мировом рейтинге). Встреча начнётся не ранее 11:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 11:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Андреева и Бегу проведут между собой первую встречу на турнирах уровня WTA.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек, не выступающая в Пекине в этом году «по личным причинам».

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