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Арина Соболенко победила квалифаера из Таиланда во втором круге турнира в Пекине

Арина Соболенко победила квалифаера из Таиланда во втором круге турнира в Пекине
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На турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч второго круга между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и представительницей Таиланда Мананчэйей Савангкаев, занимающей 187-ю строчку в мировом рейтинге. Со счётом 6:4, 6:1 победу одержала белорусская спортсменка. Отметим, что Савангкаев пробилась в основную сетку Пекина через квалификационный раунд.

Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 08:40 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Мананчэйа Савангкаев
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Белоруска три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Таиландская теннисистка выполнила три эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге турнира в Пекине Соболенко сыграет с победительницей матча между 68-й ракеткой мира Эшлин Крюгер из США и новозеландкой Лулу Сун (40-я в рейтинге WTA).

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