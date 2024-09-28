Арина Соболенко победила квалифаера из Таиланда во втором круге турнира в Пекине

На турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч второго круга между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и представительницей Таиланда Мананчэйей Савангкаев, занимающей 187-ю строчку в мировом рейтинге. Со счётом 6:4, 6:1 победу одержала белорусская спортсменка. Отметим, что Савангкаев пробилась в основную сетку Пекина через квалификационный раунд.
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Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Белоруска три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Таиландская теннисистка выполнила три эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге турнира в Пекине Соболенко сыграет с победительницей матча между 68-й ракеткой мира Эшлин Крюгер из США и новозеландкой Лулу Сун (40-я в рейтинге WTA).
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