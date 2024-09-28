«Выставочная игра и матч ATP-тура несопоставимы». Тейлор Фриц — о напряжённом графике

Финалист US Open — 2024, седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о напряжённом графике игр в туре.

«Я согласен, что туру нелогично сократить расписание, когда игроки участвуют в выставочных матчах, чтобы заполнить время. Я видел много критики в адрес некоторых теннисистов, просящих о более коротком сезоне, но в то же время играющих в выставочных матчах. Я не понимаю этой критики, потому что выставочная игра и матч ATP-тура несопоставимы друг с другом с точки зрения выгорания — физического и особенно морального. Игры на турнирах ATP — это, возможно, 5+ дней игры на полную катушку и умственной настройки на всё, что происходит на корте и за его пределами. На выставочных турнирах можно развлекаться в течение матча или двух. Вам не нужно полностью выкладываться, и нет абсолютно никакой моральной усталости или стресса. Во многих отношениях это похоже на неделю отдыха и не может сравниваться а отношении 1:1 с матчами тура», — написал Фриц в своём аккаунте в соцсетях.

С 20 по 22 сентября американский теннисист участвовал в Кубок Лэйвера — 2024. На этой неделе он потерпел поражение от француза Артюра Фиса ( 4:6, 6:3, 3:6) на турнире ATP-500 в Токио (Япония).