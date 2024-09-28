«В конце туннеля всегда есть свет». Алекс де Минор — о трудном периоде в своей карьере

Австралийский теннисист 11-я ракетка мира Алекс де Минор рассказал, что проживает непростое время в своей карьере.

«Сейчас я переживаю трудный период, пытаясь залечить травму, но, как однажды сказал один мудрый человек: «В конце туннеля всегда есть свет», — написал австралиец в своём аккаунте в социальной сети.

25-летний де Минор дошёл до четвертьфинала Уимблдона-2024, в котором снялся с матча с Новаком Джоковичем. НА US Open — 2024 австралийский теннисист в матче 1/4 финала уступил британцу Джеку Дрейперу (3:6, 5:7, 2:6). После Открытого чемпионата США он не провёл ни одного матча, хотя был заявлен за сборную мира на Кубке Лэйвера.