Янник Синнер — Роман Сафиуллин: россиянин выиграл первый сет во 2-м круге турнира в Пекине

Сегодня, 28 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине проходит матч второго круга, в котором встречаются лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и 69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин.

Россиянин выиграл первый сет со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Синнера и Сафиуллина.

Роман Сафиуллин в первом круге переиграл 233-го в мировой классификации Стэна Вавринку из Швейцарии — 6:3, 6:4. Янник Синнер на этой стадии обыграл в трёх партиях 28-ю ракетку мира чилийца Николаса Харри — 4:6, 6:3, 6:1. Синнер — действующий чемпион соревнований.