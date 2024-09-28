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Янник Синнер — Роман Сафиуллин: россиянин выиграл первый сет во 2-м круге турнира в Пекине

Янник Синнер — Роман Сафиуллин: россиянин выиграл первый сет во 2-м круге турнира в Пекине
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Сегодня, 28 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине проходит матч второго круга, в котором встречаются лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и 69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин.

Россиянин выиграл первый сет со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Синнера и Сафиуллина.

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 10:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 2
6 		2 0
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Роман Сафиуллин в первом круге переиграл 233-го в мировой классификации Стэна Вавринку из Швейцарии — 6:3, 6:4. Янник Синнер на этой стадии обыграл в трёх партиях 28-ю ракетку мира чилийца Николаса Харри — 4:6, 6:3, 6:1. Синнер — действующий чемпион соревнований.

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