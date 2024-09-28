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ВАДА подало апелляцию по допинговому делу Янника Синнера и требует дисквалификацию

ВАДА подало апелляцию по допинговому делу Янника Синнера и требует дисквалификацию
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о подаче апелляции по делу в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«ВАДА считает, что вывод об «отсутствии вины или непреднамеренности» не был правильным в соответствии с применимыми правилами. ВАДА требует отстранения на срок от одного до двух лет. ВАДА не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех решений, которые уже были вынесены трибуналом первой инстанции», — говорится в заявлении организации.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).

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