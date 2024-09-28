«Есть свет, тебе приходится иметь со мной дело каждый день». Кэйти Бултер — де Минору

Британская теннисистка Кэйти Бултер прокомментировала сообщение её бойфренда 11-й ракетки мира Алекса де Минора о непростом периоде в своей карьере.

«Чёрт возьми, есть свет, тебе приходится иметь со мной дело каждый день», — оставила Бултер свой комментарий под постом де Минора в соцсетях.

24-летний австралиец и 27-летняя британка встречаются с 2020 года, но первое время они старались делать так, чтобы о них вообще не упоминали в СМИ. Пара изредка размещала совместные фото в соцсетях. Впервые на публичном мероприятии пара предстала на Citi Taste of Tennis в Нью-Йорке перед стартом US Open – 2023.