Хуберт Хуркач снялся с «Мастерса» в Шанхае, где должен был защищать титул

Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который пройдёт со 2 по 13 октября. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Х Entry List Updates. В основной сетке турнира Хуркача заменит австралийский теннисист Кристофер О´Коннелл.

В 2023 году Хуберт Хуркач выиграл турнир в Шанхае. В финале он в волевой борьбе обыграл россиянина Андрея Рублёва — 6:3, 3:6, 7:6. Поляк потеряет 1000 очков и, скорее всего, покинет топ-10 рейтинга.

Причина снятия не уточняется. На этой неделе польский теннисист выступал на турнире в Токио (Япония), где во втором круге проиграл британцу Джеку Дрейперу (4:6, 4:6).