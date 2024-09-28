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Кей Нисикори вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Токио

Кей Нисикори вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Токио
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Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче второго круга японец, ныне занимающий 200-ю строчку в рейтинге, обыграл 29-ю ракетку мира австралийца Джордана Томпсона — 6:2, 6:3.

Токио (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 09:45 МСК
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Нисикори выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Томпсона пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале Кей Нисикори сыграет с победителем матча Йосихито Нисиока (Япония) — Хольгер Руне (Дания, 6).

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