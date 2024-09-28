Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Адриан Маннарино: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Пекине

Даниил Медведев — Адриан Маннарино: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Пекине
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Франции Адриан Маннарино, занимающий 44-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 15:30 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев и Маннарино провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу французского теннисиста.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).

Сетка турнира в Пекине (м)
Календарь турнира в Пекине (м)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android