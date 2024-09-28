Ольховский: ситуация с допингом Синнера — двойные стандарты, каждый раз разбирательство

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал новость о подаче апелляции Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Янника Синнера.

«Разбирательство по делу Синнера было и будет. Я не знаю, какие есть критерии для дисквалификации спортсмена. Если есть микродоза в организме, то я точно не знаю — это дисквалификация или нет. Есть какие-то критерии, по которым выносился вердикт и рассматривался оправдательный приговор. ВАДА подало апелляцию, опираясь на что-то. Но мы не знаем тонкости этого дела.

Если был бы изначальный регламент, когда обнаружили допинг, неважно, в каком количестве, то сразу дисквалификация, тогда мне было бы всё понятно. Но когда каждый раз происходит какое-то разбирательство, очень сложно что-то говорить без деталей. Это смотрится как двойные стандарты, потому что каждый случай рассматривается в своём порядке», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.