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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира в Пекине

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира в Пекине
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира категории WTA-1000 в Пекине. В матче первого раунда они в двух сетах обыграли норвежку Улрикке Эйкери и Фан-Сянь У из Тайваня — 6:4, 6:3.

Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
28 сентября 2024, суббота. 10:25 МСК
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Фанг-Се Ву
Китайский Тайбэй
Фанг-Се Ву
У. Эйкери Ф. Ву
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Российско-тайваньский дуэт выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%). На счету Эйкери и Фан-Сянь одна подача навылет и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти (80%). Они не совершили ни одной двойной ошибки.

В 1/8 финала соревнований в Пекине Кудерметова и Чань Хаочин встретятся с дуэтом Паола Бадоса (Испания)/Каролина Мухова (Чехия).

Сетка парного турнира в Пекине (ж)
Календарь парного турнира в Пекине (ж)
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