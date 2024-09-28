Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира категории WTA-1000 в Пекине. В матче первого раунда они в двух сетах обыграли норвежку Улрикке Эйкери и Фан-Сянь У из Тайваня — 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Российско-тайваньский дуэт выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%). На счету Эйкери и Фан-Сянь одна подача навылет и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти (80%). Они не совершили ни одной двойной ошибки.

В 1/8 финала соревнований в Пекине Кудерметова и Чань Хаочин встретятся с дуэтом Паола Бадоса (Испания)/Каролина Мухова (Чехия).