Стало известно, с кем сыграет Дарья Касаткина в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине
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Соперницей российской теннисистки 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине будет американка Аманда Анисимова (43-я в мировом рейтинге). В матче второго раунда представительница США в трёх сетах обыграла 59-ю ракетку мира Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии — 1:6, 6:3, 6:4.
Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 07:35 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
1 : 2
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|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Американcкая теннисистка три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 12.
Касаткина и Анисимова провели между собой четыре встречи на турнирах WTA. Во всех матчах победу праздновала спортсменка из США.
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