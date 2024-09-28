Стало известно, с кем сыграет Дарья Касаткина в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине

Соперницей российской теннисистки 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине будет американка Аманда Анисимова (43-я в мировом рейтинге). В матче второго раунда представительница США в трёх сетах обыграла 59-ю ракетку мира Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии — 1:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Американcкая теннисистка три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 12.

Касаткина и Анисимова провели между собой четыре встречи на турнирах WTA. Во всех матчах победу праздновала спортсменка из США.