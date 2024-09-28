Барбора Крейчикова проиграла во втором круге «тысячника» в Пекине, упустив четыре матчбола
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10-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова проиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Её соперницей была румынка Жаклин Кристиан (80-я в рейтинге). Итоговый счёт встречи — 1:6, 6:4, 7:5 в пользу Кристиан.
Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 09:10 МСК
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
2 : 1
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Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
В решающем сете Крейчикова вела с брейком и имела четыре матчбола на подаче Кристиан при счёте 5:4.
Матч продолжался 2 часа 52 минуты. Крейчикова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Кристиан семь эйсов, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге турнира в Пекине Жаклин Кристиан сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
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