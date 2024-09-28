Роман Сафиуллин проиграл Яннику Синнеру во 2-м круге турнира в Пекине
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Пекине. В матче второго круга он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 2:6, 6:3.
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 10:15 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
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|2
|3
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. В рамках поединка Сафиуллин выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Синнера четыре эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
Янник Синнер является действующим чемпионом турнира в Пекине. В четвертьфинале он сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой.
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