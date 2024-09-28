Кори Гауфф вышла в лидеры по победам на хардовых «тысячниках» в возрасте до 21 года

Шестая ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф в матче пекинского турнира с Кларой Бюрель из Франции (7:5, 6:3) одержала 46-ю победу на хардовых турнирах категории WTA-1000. Она вышла в лидеры по этому показателю среди теннисисток до 21 года. Столько же побед на хардовых «тысячниках» в этом возрасте на счету Каролин Возняцки из Дании.
Топ-6 теннисисток с наибольшим количеством побед на хардовых «тысячниках» до 21 года:
- Кори Гауфф (США) — 46.
- Каролин Возняцки (Дания) — 46.
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — 30.
- Ига Швёнтек (Польша) — 25.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 21.
- Дарья Касаткина (Россия) — 21.
После следующего матча на турнире в Пекине Гауфф в случае победы выйдет в единоличные лидеры по этому показателю. В 1/16 финала она сыграет с 34-й ракеткой мира Кэти Бултер из Великобритании.