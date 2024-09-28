Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Токио, где сыграет с Нисикори
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14-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/8 финала он обыграл в двух сетах хозяина корта Йосихито Нисиоку (59-й номер рейтинга ATP) — 6:2, 6:4.
Токио (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 12:10 МСК
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
0 : 2
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Хольгер Руне
Х. Руне
Матч продолжался 1 часа 8 минут. Руне сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Его соперник два раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и выиграл единственный заработанный брейк-пойнт.
Соперником датского теннисиста в 1/4 финала турнира в Токио станет ещё один представитель Японии, 200-я ракетка мира Кей Нисикори.
Комментарии
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