«Надеюсь, в CAS наплевать, что у него есть деньги». Кирьос — об апелляции ВАДА по Синнеру

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал новость об апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Ха-ха-ха, боже, надеюсь, людям, рассматривающим это дело, наплевать, что он первая ракетка мира и у него есть деньги», — написал Кирьос в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет.