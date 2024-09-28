Симона Халеп получила уайлд-кард на турнир WTA-125 в Гонконге

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Гонконге, который пройдёт с 30 сентября по 6 октября.

«Привет, ребята, сегодня отличный день, чтобы поделиться отличной новостью о том, что я вернусь на корт раньше, чем ожидалось. Завтра я лечу в Гонконг. Большое спасибо турниру за уайлд-кард, и я с нетерпением жду встречи со всеми вами», — приводит слова Халеп Tennis365.

Напомним, в октябре 2022 года Халеп была отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг. В марте 2024 года она вернулась на соревнования и провела всего лишь два турнира, не выиграв на них ни одного матча.