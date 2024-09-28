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Матч между Миррой Андреевой и Ириной Бегу в Пекине прерван из-за дождя

Матч между Миррой Андреевой и Ириной Бегу в Пекине прерван из-за дождя
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В эти минуты проходит матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Румынии Ирина Бегу (103-я в мировом рейтинге). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 12:50 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		5
7 7 		1
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Россиянка проиграла первый сет на тай-брейке — 6:7 (5:7). Вторая партия остановлена при счёте 5:1 в пользу Андреевой из-за неблагоприятных погодных условий.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, не выступающая в Пекине в этом году «по личным причинам».

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