Матч между Миррой Андреевой и Ириной Бегу в Пекине прерван из-за дождя
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В эти минуты проходит матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Румынии Ирина Бегу (103-я в мировом рейтинге). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 12:50 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Остановлен
0 : 1
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Ирина Бегу
И. Бегу
Россиянка проиграла первый сет на тай-брейке — 6:7 (5:7). Вторая партия остановлена при счёте 5:1 в пользу Андреевой из-за неблагоприятных погодных условий.
Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, не выступающая в Пекине в этом году «по личным причинам».
Комментарии
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