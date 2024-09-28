Матч между Миррой Андреевой и Ириной Бегу в Пекине прерван из-за дождя

В эти минуты проходит матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Румынии Ирина Бегу (103-я в мировом рейтинге). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россиянка проиграла первый сет на тай-брейке — 6:7 (5:7). Вторая партия остановлена при счёте 5:1 в пользу Андреевой из-за неблагоприятных погодных условий.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, не выступающая в Пекине в этом году «по личным причинам».