Янник Синнер догнал лидера Александра Зверева по количеству побед в 2024 году

Сегодня, 28 сентября, лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер в матче пекинского турнира с российским теннисистом Романом Сафиуллиным (3:6, 6:2, 6:3) одержал 57-ю победу в сезоне-2024 во всех соревнованиях, включая командные. Он вышел в лидеры по этому показателю, догнав немецкого теннисиста Александра Зверева.

Топ-5 теннисистов с наибольшим количеством побед в 2024 году на всех турнирах

Янник Синнер (Италия) — 57.

Александр Зверев (Германия) — 57.

Каспер Рууд (Норвегия) — 48.

Тэйлор Фриц (США) — 45.

Карлос Алькарас (Испания) — 43.

В следующем матче на турнире в Токио Синнер в случае победы выйдет в единоличные лидеры по этому показателю. В 1/4 финала он сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой. Александр Зверев на этой неделе снялся с турнира в Пекине из-за пневмонии.