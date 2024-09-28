«Это сюрприз». Янник Синнер прокомментировал апелляцию ВАДА по его допинг-делу

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер отреагировал на апелляцию ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) по его делу о нарушении антидопинговых правил.

«Честно говоря, я очень разочарован и удивлён этой апелляцией, потому что у нас было три слушания. Все они прошли для меня очень позитивно. Я этого не ожидал. Ещё пару дней назад я знал, что они собираются подать апелляцию, что сегодня это станет официальным, так что… Но да, это сюрприз. Мы всегда говорим об одном и том же. Может, они просто хотят убедиться, что всё было правильно сделано», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет.