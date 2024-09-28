Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, в японском Токио прошли четыре матча 1/8 финала хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Японии.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). 1/8 финала, 28 сентября

Томми Пол (США) — Томаш Махач (Чехия) — 6:2, 3:6, 6:7 (4:7).

— 6:2, 3:6, 6:7 (4:7). Кристофер О'Коннел (Австралия) — Алекс Михельсен (США) — 1:6, 4:6.

— 1:6, 4:6. Джордан Томпсон (Австралия) — Кей Нисикори (Япония) — 2:6, 3:6.

— 2:6, 3:6. Йосихито Нисиока (Япония) — Хольгер Руне (Дания) — 2:6, 4:6.

Отметим, что российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.