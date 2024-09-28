Даяна Ястремская потерпела шестое поражение подряд, проиграв во 2-м круге турнира в Пекине

35-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла шестой матч подряд в одиночном разряде. Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) украинка уступила представительнице Аргентины Наде Подорошке (66-я в рейтинге) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2.
Неудачная серия Ястремской началась с поражения во втором круге Олимпиады в Париже (Франция) в июле.
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В рамках встречи Ястремская четыре раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Подорошки два эйса, шесть двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
В следующем круге Надя Подорошка встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая во втором круге обыграла россиянку Камиллу Рахимову со счётом 6:1, 6:1.
- 28 сентября 2024
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