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Даяна Ястремская потерпела шестое поражение подряд, проиграв во 2-м круге турнира в Пекине

Даяна Ястремская потерпела шестое поражение подряд, проиграв во 2-м круге турнира в Пекине
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35-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла шестой матч подряд в одиночном разряде. Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) украинка уступила представительнице Аргентины Наде Подорошке (66-я в рейтинге) со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2.

Неудачная серия Ястремской началась с поражения во втором круге Олимпиады в Париже (Франция) в июле.

Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 12:15 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 2
7 		6 4 6
         
Надя Подорошка
Аргентина
Надя Подорошка
Н. Подорошка

В рамках встречи Ястремская четыре раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Подорошки два эйса, шесть двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В следующем круге Надя Подорошка встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая во втором круге обыграла россиянку Камиллу Рахимову со счётом 6:1, 6:1.

Календарь турнира в Пекине (Ж)
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