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Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила сезон-2024

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила сезон-2024
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48-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила сезон-2024. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Из-за проблем со здоровьем, сезон для меня окончен. Спасибо всем за вашу поддержку», — написала Калинина.

Ранее также из-за проблем со здоровьем сезон досрочно завершили француженка Каролин Гарсия, туниска Онс Жабер и украинка Элина Свитолина.

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию по делу в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

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