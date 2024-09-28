48-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила сезон-2024. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Из-за проблем со здоровьем, сезон для меня окончен. Спасибо всем за вашу поддержку», — написала Калинина.

Ранее также из-за проблем со здоровьем сезон досрочно завершили француженка Каролин Гарсия, туниска Онс Жабер и украинка Элина Свитолина.

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию по делу в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.