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Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Токио

Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Токио
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Сегодня, 28 сентября, прошли заключительные матчи 1/8 финала хардового турнира категории ATP-500 в Токио. Таким образом, стало известно, кто с кем сыграет в четвертьфинале соревнований в столице Японии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами 1/4 финала в Токио.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Матчи 1/4 финала

  • Артюр Фис (Франция) — Бен Шелтон (США).
  • Кей Нисикори (Япония) — Хольгер Руне (Дания).
  • Томаш Махач (Чехия) — Алекс Михельсен (США).
  • Уго Умбер (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Отметим, что российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.

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