Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Токио

Сегодня, 28 сентября, прошли заключительные матчи 1/8 финала хардового турнира категории ATP-500 в Токио. Таким образом, стало известно, кто с кем сыграет в четвертьфинале соревнований в столице Японии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами 1/4 финала в Токио.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Матчи 1/4 финала

Артюр Фис (Франция) — Бен Шелтон (США).

Кей Нисикори (Япония) — Хольгер Руне (Дания).

Томаш Махач (Чехия) — Алекс Михельсен (США).

Уго Умбер (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Отметим, что российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.