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Камилла Рахимова потерпела разгромное поражение от Чжэн Циньвэнь во втором круге Пекина

Камилла Рахимова потерпела разгромное поражение от Чжэн Циньвэнь во втором круге Пекина
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Завершился матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине между 71-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и китаянкой Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку в мировом рейтинге. Уверенную победу в двух партиях одержала представительница Китая — 6:1, 6:1.

Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 14:10 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Китайcкая теннисистка один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Рахимова выполнила один эйс и совершила три двойные ошибки. Россиянка не заработала ни одного брейк-пойнта.

В 1/16 финала соревнований в Пекине Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей встречи между 35-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской и Надей Подорошкой из Аргентины (106-я в рейтинге WTA).

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