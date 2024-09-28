Камилла Рахимова потерпела разгромное поражение от Чжэн Циньвэнь во втором круге Пекина

Завершился матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине между 71-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и китаянкой Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку в мировом рейтинге. Уверенную победу в двух партиях одержала представительница Китая — 6:1, 6:1.
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Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Китайcкая теннисистка один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Рахимова выполнила один эйс и совершила три двойные ошибки. Россиянка не заработала ни одного брейк-пойнта.
В 1/16 финала соревнований в Пекине Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей встречи между 35-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской и Надей Подорошкой из Аргентины (106-я в рейтинге WTA).
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