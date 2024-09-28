Чжэн Циньвэнь установила свой рекорд по количеству побед за сезон на турнирах WTA

Сегодня, 28 сентября, седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь на пекинском турнире категории WTA-1000 разгромила россиянку Камиллу Рахимову (6:1, 6:1), тем самым одержав 36-ю победу в сезоне-2024 на турнирах уровня WTA.

Китайская теннисистка установила рекорд по количеству побед за календарный год на соревнованиях WTA. Предыдущий результат (35 побед) был достигнут в прошлом году.

В 1/16 финала соревнований в Пекине Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей встречи между 35-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской и аргентинской теннисисткой Надей Подорошкой, занимающей 106-ю строчку в рейтинге WTA.