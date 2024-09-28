Даниил Медведев — Адриан Маннарино: россиянин выиграл первый сет во 2-м круге в Пекине
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Сегодня, 28 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине проходит матч второго круга, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Франции Адриан Маннарино, занимающий 44-ю строчку в мировом рейтинге. Первый сет остался за россиянином со счётом 7:6 (8:6).
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 15:55 МСК
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев и Маннарино провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу французского теннисиста.
Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).
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