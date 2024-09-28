«Если хочу выиграть, нужно поднять свой уровень». Синнер — о защите титула в Пекине

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 69-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным (3:6, 6:2, 6:3) во втором круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Я очень счастлив. Начал не лучшим образом. Иногда такое случается. Но очень рад, что вышел в следующий круг и сыграю ещё хотя бы один раз на этом прекрасном турнире. Спасибо всем, кто пришёл. Поддержка была потрясающей. Это так много значит.

Если я хочу выиграть этот турнир, мне нужно поднять свой уровень. Это тоже наша цель. Думаю, сыграю послезавтра. Так что у меня будет день отдыха. Постараюсь войти в свой ритм. Но и сегодня был матч высокого уровня. Он невероятный игрок. У нас всегда были отличные поединки. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира в Пекине Янник Синнер, являющийся действующим чемпионом турнира, встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой.