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«Если хочу выиграть, нужно поднять свой уровень». Синнер — о защите титула в Пекине

«Если хочу выиграть, нужно поднять свой уровень». Синнер — о защите титула в Пекине
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над 69-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным (3:6, 6:2, 6:3) во втором круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 10:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 3
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Я очень счастлив. Начал не лучшим образом. Иногда такое случается. Но очень рад, что вышел в следующий круг и сыграю ещё хотя бы один раз на этом прекрасном турнире. Спасибо всем, кто пришёл. Поддержка была потрясающей. Это так много значит.

Если я хочу выиграть этот турнир, мне нужно поднять свой уровень. Это тоже наша цель. Думаю, сыграю послезавтра. Так что у меня будет день отдыха. Постараюсь войти в свой ритм. Но и сегодня был матч высокого уровня. Он невероятный игрок. У нас всегда были отличные поединки. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира в Пекине Янник Синнер, являющийся действующим чемпионом турнира, встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

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