Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Пекине, обыграв Адриана Маннарино
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге россиянин обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино, занимающего 44-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 15:55 МСК
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Маннарино один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с итальянцем Флавио Коболли, который во втором круге турнира обыграл россиянина Павла Котова со счётом 6:4, 6:2.
Комментарии
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