Мирра Андреева обыграла Ирину Бегу во втором круге турнира в Пекине

22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге россиянка обыграла румынскую теннисистку, занимающую 103-е место в мировом рейтинге, Ирину Бегу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

В рамках встречи Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Бегу два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем круге Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Виктория Голубич (Швейцария).