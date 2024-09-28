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Мирра Андреева обыграла Ирину Бегу во втором круге турнира в Пекине

Мирра Андреева обыграла Ирину Бегу во втором круге турнира в Пекине
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22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге россиянка обыграла румынскую теннисистку, занимающую 103-е место в мировом рейтинге, Ирину Бегу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 12:50 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		1 1
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

В рамках встречи Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Бегу два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем круге Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Виктория Голубич (Швейцария).

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