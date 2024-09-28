Донна Векич вышла в третий круг турнира в Пекине, где встретится с Миррой Андреевой
Поделиться
Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она обыграла швейцарскую теннисистку Викторию Голубич со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. В следующем круге Донна Векич встретится с россиянкой Миррой Андреевой.
Пекин (ж). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 13:10 МСК
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|4
|
|7 7
|6
Донна Векич
Д. Векич
В рамках встречи Векич шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Голубич три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2024
-
19:30
-
18:58
-
18:24
-
17:50
-
17:40
-
17:16
-
17:02
-
16:24
-
15:35
-
15:11
-
15:00
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:26
-
14:05
-
13:55
-
13:54
-
13:26
-
13:13
-
12:44
-
12:35
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
11:51
-
11:47
-
11:35
-
11:09
-
11:06
-
11:01
-
10:53
-
10:39
-
10:38
-
10:36