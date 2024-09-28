Донна Векич вышла в третий круг турнира в Пекине, где встретится с Миррой Андреевой

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она обыграла швейцарскую теннисистку Викторию Голубич со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. В следующем круге Донна Векич встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

В рамках встречи Векич шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Голубич три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.