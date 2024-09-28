Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Пекине (Китай) прошли матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай).

Результаты матчей 28 сентября:

Флавио Коболли (Италия) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:2

Иржи Легечка (Чехия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3:6, 6:2, 6:1

Янник Синнер (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 6:2, 6:3

Адриан Маннарино (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 6:7 (6:8), 2:6

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева.