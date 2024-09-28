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Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 28 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 28 сентября
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В субботу, 28 сентября, в Пекине (Китай) прошли матчи второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 28 сентября:

  • Дарья Касаткина (Россия) — Яна Фетт (Хорватия) — 6:1, 6:2
  • Моюка Учижима (Япония) — Магда Линетт (Польша) — 4:6, 6:4, 3:6
  • Людмила Самсонова (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 1:6, 6:4, 4:6
  • Элизабетта Коччаретто (Италия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 4:6, 7:6 (8:6), 3:6
  • Жасмин Паолини (Италия) — Клара Таусон (Дания) — 1:6, 7:5, 6:4
  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Аманда Анисимова (США) — 6:1, 3:6, 4:6
  • Сыцзя Вэй (Китай) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 5:7, 4:6
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — 6:4, 6:1
  • Жаклин Кристиан (Румыния) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 1:6, 6:4, 7:5
  • Даяна Ястремская (Украина) — Надя Подорошка (Аргентина) — 5:7, 7:6 (7:4), 2:6
  • Юань Юэ (Китай) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 1:6
  • Эшлин Крюгер (США) — Лулу Сун (Австралия) — 6:1, 7:6 (7:4)
  • Мэдисон Киз (США) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:2, 6:1
  • Мира Андреева (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1
  • Виктория Голубич (Швейцария) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 6:7 (3:7), 4:6
  • Камилла Рахимова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1:6, 1:6
Календарь турнира в Пекине (Ж)
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