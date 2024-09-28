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Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Пекине (Китай) прошли матчи второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 28 сентября: