Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 28 сентября
В субботу, 28 сентября, в Пекине (Китай) прошли матчи второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 28 сентября:
- Дарья Касаткина (Россия) — Яна Фетт (Хорватия) — 6:1, 6:2
- Моюка Учижима (Япония) — Магда Линетт (Польша) — 4:6, 6:4, 3:6
- Людмила Самсонова (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 1:6, 6:4, 4:6
- Элизабетта Коччаретто (Италия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 4:6, 7:6 (8:6), 3:6
- Жасмин Паолини (Италия) — Клара Таусон (Дания) — 1:6, 7:5, 6:4
- Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Аманда Анисимова (США) — 6:1, 3:6, 4:6
- Сыцзя Вэй (Китай) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 5:7, 4:6
- Арина Соболенко (Беларусь) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — 6:4, 6:1
- Жаклин Кристиан (Румыния) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 1:6, 6:4, 7:5
- Даяна Ястремская (Украина) — Надя Подорошка (Аргентина) — 5:7, 7:6 (7:4), 2:6
- Юань Юэ (Китай) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 1:6
- Эшлин Крюгер (США) — Лулу Сун (Австралия) — 6:1, 7:6 (7:4)
- Мэдисон Киз (США) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:2, 6:1
- Мира Андреева (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1
- Виктория Голубич (Швейцария) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 6:7 (3:7), 4:6
- Камилла Рахимова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1:6, 1:6
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