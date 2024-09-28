Медведев об 1/4 финала в Пекине: титулы важнее, но, если хочешь выиграть, должен быть там

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 75-й четвертьфинал на турнирах ATP, заявив, что сейчас он радуется уже не так, как прежде.

«Титулы, конечно, важнее, чем финалы. Но даже в этом случае 75 четвертьфиналов — это здорово. Когда вышел в свой первый четвертьфинал, это было в Москве, был очень счастлив. А сейчас у меня уже 75. Я всё ещё счастлив, но уже не так, как раньше. Но если ты хочешь выиграть турнир, ты должен быть в четвертьфинале», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Напомним, Даниил Медведев во втором круге турнира категории ATP-500 обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино со счётом 7:6 (8:6), 6:2. За выход в полуфинал россиянин поборется с итальянцем Флавио Коболли.