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«Тяжело понять, каков будет эффект». Синнер выступил с заявлением об апелляции ВАДА

«Тяжело понять, каков будет эффект». Синнер выступил с заявлением об апелляции ВАДА
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выпустил заявление об апелляции ВАДА по своему допинг-делу, где заявил, что не понимает, какой будет эффект от обращения в суд, но вновь предоставит все доказательства своей невиновности.

«За последние два месяца и в ходе этого судебного процесса было проведено три отдельных слушания, на которых была подтверждена моя невиновность в каждом случае. Несколько месяцев дачи показаний и расследования завершились тем, что трое старших судей проверили каждую деталь в ходе официального слушания.

Я понимаю, что такие вещи должны тщательно расследоваться, чтобы сохранить целостность спорта, который мы любим. Но тяжело понять, каков будет эффект, если попросить трёх других судей снова изучить те же факты и документы. Тем не менее мне нечего скрывать, и, как и летом, я буду полностью сотрудничать с апелляционным процессом и предоставлю всё, что смогу, чтобы снова доказать свою невиновность. Поскольку сейчас дело находится на рассмотрении в CAS, не буду давать дальнейших комментариев», — приводит слова заявления Синнера Ubitennis.

Напомним, Янник Синнер дважды сдал положительный тест на допинг в марте 2024 года, но был признан невиновным Международным агентством по честности тенниса (ITIA). В своей апелляции ВАДА требует дисквалификации итальянца на срок от одного до двух лет.

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