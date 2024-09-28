Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 29 сентября

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В воскресенье, 29 сентября, состоятся четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором сыграют Хольгер Руне, Бен Шелтон и Джек Дрейпер.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Расписание матчей 29 сентября (время — московское, предварительное):

7:30 — Томаш Махач (Чехия) — Алекс Михельсен (США)

9:00 — Уго Умбер (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания)

12:00 — Кей Нисикори (Япония) — Хольгер Руне (Дания)

12:30 — Артюр Фис (Франция) — Бен Шелтон (США)

Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл российского теннисиста Аслана Карацева со счётом 7:5, 6:1.