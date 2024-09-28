Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 29 сентября

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В воскресенье, 29 сентября, состоятся матчи третьего круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными встречами дня. На корт выйдут четыре россиянки — Анна Калинская, Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Вероника Кудерметова.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай).

Расписание матчей 29 сентября (время московское, предварительное)