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Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 29 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 29 сентября
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В воскресенье, 29 сентября, состоятся матчи третьего круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными встречами дня. На корт выйдут четыре россиянки — Анна Калинская, Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Вероника Кудерметова.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай).
Расписание матчей 29 сентября (время московское, предварительное)

  • 4:00 — Надя Подорошка (Аргентина) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
  • 4:00 — Донна Векич (Хорватия) — Мирра Андреева (Россия)
  • 6:00 — Паула Бадоса (Испания) — Ребекка Шрамкова (Словакия)
  • 6:00 — Магдалена Френх (Польша) — Диана Шнайдер (Россия)
  • 7:30 — Элина Аванесян (Армения) — Юлия Стародубцева (Украина)
  • 8:00 — Вероника Кудерметова (Россия) — Джессика Пегула (США)
  • 9:00 — Питон Стирнс (США) — Анна Калинская (Россия)
  • 9:30 — Чжан Шуай (Китай) — Гретье Миннен (Бельгия)
  • 12:00 — Кэти Волынец (США) — Наоми Осака (Япония)
  • 15:30 — Кэти Бултер (Великобритания) — Кори Гауфф (США)
Календарь турнира в Пекине (Ж)
Сетка турнира в Пекине (Ж)
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